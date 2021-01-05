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вторник, 05 января 2021 16:39

Как будет работать метро Киева на Рождество

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Как будет работать метро Киева на Рождество
Рассказали о работе столичного метро на Рождество. Фото: УНИАН

На период празднования Рождества Христова в четверг, 7 января, в работе столичной подземки возможны изменения.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

На станции Золотые ворота возможно кратковременное закрытие на вход, чтобы все желающие могли добраться до главной елки. В это время все эскалаторы будут работать на подъем для избежание давки на платформе.

По той же причине возможно ограничение входа на станциях Крещатик, Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Майдан Независимости.

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В киевском метрополитене 741 пассажир встретил Новый 2021 год.

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