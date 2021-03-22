Кто будет следить за работой транспорта в условиях карантина

В Киеве работу транспорта будут контролировать полиция и муниципальная охрана. Фото: Reuters

В Киеве за соблюдением ограничений в общественном транспорте во время локдауну будут полиция и муниципальная охрана.

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Украина 24" заявил, что других вариантов, кроме физического ограничения людей в транспорте, в настоящее время нет.

Следить за ограничениями в метро будет довольно сложно.

"Конечно, будут те или иные ограничения на вход по станциям, особенно центральным, но вместе с тем в первую очередь это сознание пассажиров. Контроль будет обязательно, как в наземном транспорте, так и в метрополитене. Мы задействовали муниципальную охрану совместно с Национальной полицией как раз для контроля масочного режима в метрополитене, такая же ситуация будет и в общественном транспорте, есть соответствующие подразделения Министерства инфраструктуры, которые должны обеспечить правила перевозки пассажиров с введением ограничений", - сказал он.

Контролировать будут как перевозку пассажиров, так и обработку транспорта.

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"Мы будем мониторить ситуацию, для нас основной показатель - бесперебойная работа медицинской системы города, на сегодня ситуация сложная, но не критическая. За минувшие сутки госпитализированы более 300 человек, выписано всего 21 с такими темпами нам не хватит и 100 тыс. коек, если мы не остановим распространение болезни", - добавил заместитель председателя КГГА.

Локдаун в Киеве, который ввели власти столицы, продлится с 20 марта по 9 апреля включительно. Ограничение этой весной будут мягче, чем в прошлом году в марте-апреле когда началась пандемия коронавируса.