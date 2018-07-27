"Кровавая Луна": где и когда смотреть самое длинное затмение

В пятницу, 27 июля, украинцы смогут наблюдать частичное лунное затмение, которое станет самым длинным в этом веке. Фото: 5.ua

В пятницу, 27 июля, украинцы смогут наблюдать частичное лунное затмение, которое станет самым длинным в этом веке. Также в этот вечер можно увидеть очень яркий Марс.

Явление начнется с 22:30, пика достигнет в 23:21, а в 00:13 завершится. После пика и между окончанием лунный диск приобретет коричнево-красный оттенок. Это явление называют "кровавой Луной", пишет obozrevatel.com.

В связи с этим в Киеве организовали сразу несколько мероприятий, чтобы понаблюдать за явлениями с помощью телескопа.

Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, ул. Академика Заболотного, 37

В 21:30 начнется наблюдения за Луной, в 23:00 - за Марсом. Запланированы лекции украинских планетологов.

Парк Славы

Клуб любителей астрономии Астрополис организует просмотр лунного затмения и противостояния Марса в телескопы с 20:30 до 22:30. Мероприятие состоится при безоблачной погоде.

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Дворик на ул. полковника Потехина

В районе метро Выставочный центр, в дворике дома на улице Полковника Потехина, 8, пройдет мероприятие "Лабораторное затмение Луны". Посмотреть на Марс и Луну предлагают в телескопы с 21:00 до 00:00.

27 июля состоится самое длинное в этом столетии затмение Луны. Оно продлится почти 4 часа. Луна пройдет через темную область земной тени - Umbra. Поэтому спутник нашей планеты станет очень красным. Явление называют "Кровавая Луна".