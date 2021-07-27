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вторник, 27 июля 2021 16:52

Крестный ход в Киеве спровоцировал транспортный коллапс - где не проехать

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В Киеве крестный ход по случаю 1033-летия крещения Киевской Руси спровоцировал многочисленные пробки.

Это подтверждают данные Google Maps.

Автор: скриншот
  Дороги Киева "покраснели" от пробок
Дороги Киева "покраснели" от пробок

Пробки фиксируют на бульв. Леси Украинки и Тараса Шевченко, на Гаванском мосту, ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальской.

Движение затруднено на Кловском спуске и Набережном шоссе - от моста Патона до Почтовой пл.

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Через перекрытые дороги тянучка возникла на ул. Мечникова, Институтской, Михаила Емельяновича-Павленко и Владимирской.

Сложный трафик парализовал движение на ул. Верхний и Нижний Вал, а также прилегающих к ним.

Крестный ход 27 июля организовала Русская православная церковь в Украине. На нее в Киев съехались около 100 тыс. верующих. Через религиозные мероприятия в столице перекрыли 12 улиц.

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Дата
27
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