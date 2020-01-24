Крещатик сделают удобным для велосипедистов

В 2020 году городские власти Киева планируют капитальный ремонт Крещатика.

Соответствующие тендеры закупок уже размещены на Prozzoro, сообщили в Информаторе.

Согласно проведенным закупкам, улицу модернизируют, чтобы сделать ее удобной для велосипедистов и людей с инвалидностью.

Также заменят асфальт, плитку и подсветку на домах.

Крещатик не будут перекрывать на время ремонта. Только ограничат движение для автомобилей ночью.

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Государство не имеет достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно заменить или отремонтировать по стране аварийные теплосети. К работам нужно привлекать частный сектор.

Следует создать условия, при которых частники возьмутся за обслуживание частей сети водоснабжения, рассказал Gazeta.ua директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.