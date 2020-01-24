Прорывы теплосетей: за сколько лет в Киеве можно заменить изношенные трубы

Сколько лет нужно для замены труб. Фото: vn.20minut.ua

Государство не имеет достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно заменить или отремонтировать по стране аварийные теплосети. К работам нужно привлекать частный сектор.

Следует создать условия, при которых частники возьмутся за обслуживание частей сети водоснабжения, рассказал Gazeta.ua директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

"Это стоит сделать. И контролировать своевременное выполнение работ. Замена теплосетей по стране обойдется в очень большую сумму - миллиарды долларов. При наличии человеческого и денежного ресурсов это можно сделать за семь-восемь лет. Киевские трубы можно поменять за три-четыре года. Государство должно постоянно искать источники откуда можно будет брать ресурсы на эти работы ", - сказал эксперт.

Государство должно инвентаризировать все сети водоснабжения страны.

"Магистрали требуют к себе повышенного внимания. Особенно в Украине, где годами происходил снос труб без восстановления и соответствующего ухода. Это приводит к потерям энергии, денег, возникают проблемы в функционировании. Нужно системно подойти к этому вопросу. Все инвентаризировать и обслуживать в соответствии с требованиями эксплуатации ", - добавил Шульмейстером.

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С начала года в Киеве произошло несколько крупных прорывов труб водоснабжения. Последняя авария произошла в ночь на 22 января по ул Демеевской, 39, в Голосеевском районе города. Холодная вода била фонтаном.

Тепловые сети выходят из строя, потому что в 80% из них истек срок эксплуатации и они нуждаются в ремонте, заявили в "Киевтеплоэнерго". Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сказал, что в городе нужно заменить 3 тыс км труб. На это уйдет 140 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития.