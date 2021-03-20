"Красный" Киев: что будет работать и что разрешено во время нового карантина

Какие заведения и учреждения будут открыты во время локдауну в Киеве. Фото: pravda.com

Локдаун в Киеве, который ввели власти столицы, продлится с 20 марта по 9 апреля включительно.

Какие заведения и учреждения будут открыты, рассказало издание HB.

Ограничения этой весной будут мягче, чем в прошлом году в марте-апреле, когда началась пандемия коронавируса.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, метро и другой общественный транспорт будут работать в обычном режиме. Однако соблюдение дистанции и масочного режима продолжается. Укрзализныця пока не ограничивает движение поездов через Киев.

Заведения общественного питания, кафе, рестораны, столовые, будут работать только "на вынос". Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии также будут открыты.

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Автозаправочные станции будут работать без кафе и с соблюдением карантинных норм.

Парикмахерские и салоны красоты будут открыты для посещения только по предварительной записи. Так же будут работать спортивные залы и фитнес-центры.

Детские сады будут открыты. Однако учебный процесс в школах Киева будет проходить дистанционно.

Банки и почты будут работать в обычном режиме. Частные и государственные учреждения вероятно перейдут на ремоут. Прогулки в парках и других местах разрешены за соблюдением карантинных норм.

С 21 марта в Киевской области усиливают карантин.