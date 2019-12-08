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воскресенье, 08 декабря 2019 13:46

"Красные линии для Зе": На Майдане собрались на всеукраинское вече
6

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На Майдане собралось около 2 тыс. человек.
Фото: Андрей Жигайло
На Майдане собралось около 2 тыс. человек.
На Майдане собралось около 2 тыс. человек.
На Майдане собралось около 2 тыс. человек.
На Майдане собралось около 2 тыс. человек.

На майдане Независимости в Киеве началось всеукраинское вече "Красные линии". Его проводят к встрече президента Владимира Зеленского с лидерами Германии, Франции и России в "нормандском формате".

На главную площадь пришли около 2 тыс. активистов. Люди держат флаги Украины и политических сил - "Батькивщины", "Свободы" и "Европейской солидарности". По обе стороны от сцены размещены крупные надписи "Красные линии для Зе".

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Некоторые развернул лозунг "Нет капитуляции". Им обращают внимание Зеленского на видение относительно урегулирования войны на востоке Украины.

"Вече, которое собирается на Майдане - не протестное. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали - мы за эти "красные линии" не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине", - сказал 5-й президент Украины Петр Порошенко.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате.

Последняя совместная встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина. После этого общение лидеров "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.

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Дата
08
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