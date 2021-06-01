Косуля искупалась в Днепре на Оболони - фото

В Киеве на Оболони заметили косулю. Она переплыла Днепр и бегала столичными дворами.

Об этом в Facebook информирует сообщество "Жизнь Оболонского района и Минского Массива".

"Косуля проплыла Днепр возле парка "Наталка" и побежала в сторону Оболонских дворов", - говорится в посте.

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В Трускавце на Львовщине по ул. Карпатской также разгуливал молодой олень неподалеку от санатория "Карпаты". Он выглядел несколько озадаченным и не знал, в каком направлении двигаться.