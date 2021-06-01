 
Ексклюзивы
1/5
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 333
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 828
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 459
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2538
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 522
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
9 Просмотров: 945
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1494
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1233
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2304
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
4
6
24
7
9
Косуля искупалась в Днепре на Оболони - фото
Косуля искупалась в Днепре на Оболони - фото
Такси перевернулось на крышу возле метро: кадры ДТП
Такси перевернулось на крышу возле метро: кадры ДТП
Фотографы &quot;словили&quot; президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
Фотографы "словили" президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
Мультяшные герои поселились в киевском парке: яркие фото
Мультяшные герои поселились в киевском парке: яркие фото
Киев зачистили от незаконных &quot;вагончиков&quot;: фото до и после
Киев зачистили от незаконных "вагончиков": фото до и после
Видео
Все видео
Скандальная блогерша разнесла очередные апартаменты (18+)
Скандальная блогерша разнесла очередные апартаменты (18+)
Владельцы собак подрались из-за своих любимцев
Владельцы собак подрались из-за своих любимцев
"Слуга народу" стал авто-лосем
"Слуга народу" стал авто-лосем
Хотели популярности в Instagram: две девушки помочились на скамейку
Хотели популярности в Instagram: две девушки помочились на скамейку
Угрожал взорвать дом: появились подробности взрыва в киевской многоэтажке
Угрожал взорвать дом: появились подробности взрыва в киевской многоэтажке
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1620
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 378
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 783
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 873
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
вторник, 01 июня 2021 09:33

Косуля искупалась в Днепре на Оболони - фото
4

  Комментировать

В Киеве на Оболони заметили косулю. Она переплыла Днепр и бегала столичными дворами.

Об этом в Facebook информирует сообщество "Жизнь Оболонского района и Минского Массива".

"Косуля проплыла Днепр возле парка "Наталка" и побежала в сторону Оболонских дворов", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ежей 7 ч. доставали из подземелья, в которое они попали осенью

В Трускавце на Львовщине по ул. Карпатской также разгуливал молодой олень неподалеку от санатория "Карпаты". Он выглядел несколько озадаченным и не знал, в каком направлении двигаться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Косуля искупалась в Днепре на Оболони - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июня

Хмельницкий казнил всех пленных

Самое читаемое
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6732
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 4527
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
10
 Просмотров: 3447
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 1 Просмотров: 3303
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 7 Просмотров: 2709
Новости Киева
Скандальная блогерша разнесла очередные апартаменты (18+)
Скандальная блогерша разнесла очередные апартаменты (18+)
 Просмотров: 45
Такси перевернулось на крышу возле метро: кадры ДТП
Такси перевернулось на крышу возле метро: кадры ДТП
6
 Просмотров: 540
Фотографы "словили" президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
Фотографы "словили" президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
24
 Просмотров: 1953
Владельцы собак подрались из-за своих любимцев
Владельцы собак подрались из-за своих любимцев
 Просмотров: 621
Стрельба в Киеве: двое мужчин попали в больницу
Стрельба в Киеве: двое мужчин попали в больницу Просмотров: 324
Больше всего комментируют
9
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
7
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
3
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
1
Руководитель порта "Южный" Ковшар заплатил должностью за неповиновение "Метинвесту"
Голосов: 6784
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть