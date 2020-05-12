Коронавирус в Киеве: статистика "скачет"

Всего в Киеве провели 35,5 тыс. тестов. Фото: Reuters

За сутки 11 мая коронавирусную инфекцию диагностировали у 59 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус, выросло на 59 человек. Один случай летальный.

За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников", - сказал Кличко.

За 10 мая Covid-19 диагностировали у 66 человек. Сутками ранее - у 34.

"На сегодняшний день в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. 38 человек умерли", - отметил мэр столицы.

В столичных больницах находятся 218 инфицированных и 99 человек с подозрением на коронавирус. 56 пациентов в тяжелом состоянии, 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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По состоянию на утро 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 случая Covid-19. Из них 425 летальных. 3 373 пациента выздоровели.