Коронавирус в Киеве: какой из районов "лидирует"

Автор: t.me/vitaliy_klitschko В Киеве коронавирус подтвердили у 8,3 тыс. человек

В Киеве за последние сутки количество инфицированных коронавирусом выросло еще на 101 человека. 2 человека умерли.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе - 16, в Дарницком - 15, в Соломенском районе - 14 случаев. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Еще у 101 жителя Киева за минувшие сутки подтвердили коронавирус. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 134 киевлян. На сегодня в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания Covid-19. В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие - на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 40 человек. Всего за период пандемии болезнь преодолели 2981 киевлянин", - рассказал Кличко.

Среди заболевших за последние сутки - 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет; 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет; 3 девочки - 12, 16 и 17 лет.

В Украине за последние сутки подтвердили 1172 случаи коронавирусной болезни. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 71 056 человек. Умерли 1709 пациентов. 39 308 человек преодолели болезнь.