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пятница, 11 декабря 2020 13:18

Коронавирус преодолели больше киевлян за весь период пандемии в столице

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По состоянию на 11 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1880. Вчера болезнь диагностировали в 1899 человек. В общем подтвержденных случаев - 88 317.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
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"В больницы столицы госпитализировали 104 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки больше киевлян за весь период пандемии - 922 человека. Всего коронавирус преодолели 27 769 жителей столицы. Умерли 26 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1551 киевлян", - отметил глава столицы

Подхватили недуг:
- 1006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 64 девочки от 16 дней до 17 лет и 73 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 494, Днепровском - 284, Оболонском районе - 159 случаев.

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В стационарах медучреждений города лечатся 1915 Covid-больных, из них 11 детей.

"1248 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1402 человека. Под аппаратами ИВЛ - 22 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях почти 48 процентов", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 13 514 новых больных коронавирусом. Из них детей - 638, медработников - 690. По состоянию на утро 11 декабря имеем 872 228 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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Дата
11
декабря

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