"Конопляная плантация" в Киеве: правоохранители разоблачили незаконный урожай

В частной теплице мужчина выращивал 440 кустов конопли. Об этом сообщает прокуратура города Киева.





Автор: Прокуратура города Киева Конопляную плантацию в Киеве разоблачили

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Владельцу незаконно посаженной и выращенной конопли сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Отрабатывается круг лиц, которые могут быть причастны к выращиванию и сбыту наркосодержащих растений, для привлечения к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Украина занимает первое место в списке по уровню преступности. В общемировом антирейтинге Украина заняла 47-ю позицию.