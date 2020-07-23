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четверг, 23 июля 2020 11:02

"Конопляная плантация" в Киеве: правоохранители разоблачили незаконный урожай

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В частной теплице мужчина выращивал 440 кустов конопли. Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Автор: Прокуратура города Киева
  Конопляную плантацию в Киеве разоблачили
Конопляную плантацию в Киеве разоблачили


"По данным следствия, злоумышленник организовал и наладил по месту жительства незаконный посев и выращивание конопли. Теплицы были оснащены системой полива, вентиляцией и освещением. По результатам проведенных обысков по месту жительства злоумышленника и в обустроенной теплице правоохранители обнаружили 440 кустов конопли, а также высушенные соцветия", - говорится в сообщении.

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Владельцу незаконно посаженной и выращенной конопли сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Отрабатывается круг лиц, которые могут быть причастны к выращиванию и сбыту наркосодержащих растений, для привлечения к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.

Украина занимает первое место в списке по уровню преступности. В общемировом антирейтинге Украина заняла 47-ю позицию.

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