Концерт-холл Roshen попал в топ 10 проектов, которые изменят лицо Киева

В первой пятерке важных столичных проектов, которые существенно улучшат вид города, эксперты назвали концерт-холл Roshen на Отрадном. Об этом говорится в статье НВ "Каким будет Киев через десять лет. 10 проектов, которые уже начали претворять в жизнь, и это не только метро на Троещину".



Авторы статьи выбрали наиболее знаковые для развития Киева проекты и обсудили с экспертами, архитекторами, застройщиками и урбанистами, каким именно станет город через 10 лет.



"Киеву не хватает концертных площадок. Выступления проводятся в Дворце Украина или Октябрьском дворце, которые уже устарели", - отмечает Анна Искиердо, креативный директор AIMM.



"Современных концертных залов, которые привлекали бы внимание своей архитектурой, нет. Такие объекты являются точкой тяготения для туристов и визитной карточкой города. Почему КВЦ Парковый так популярен? Потому что это современное здание, где можно проводить разные мероприятия", — отмечает она.



Эксперты уверены, что именно поэтому новый концертный зал будет пользоваться спросом.

Проект строительства концерт-холла мирового уровня в Киеве реализует корпорация Roshen. Известно, что компания уже инвестировала в покупку здания дворца культуры им. Королева 66 млн грн.



Roshen планирует снести существующее здание площадью 5,8 тыс. кв. м и построить на нго месте новый объект. В помещении появится акустический концертный зал на 1,8 тыс. зрителей при классической посадке, который при трансформации партера в площадку без сидений сможет вмещать 2,7 тыс. зрителей. Еще один отдельный камерный зал будет иметь 450 мест. Появится инфраструктура репетиций музыкантов и хоров. В здании планируют проводить до 250 мероприятий в год.



Само здание дворца культуры было построено еще в 1984 году. Эксперты отмечают, что определенное время он был популярен для проведения концертов и общественных мероприятий. Однако сейчас находится в заброшенном состоянии.



Киевская горгосадминистрация (КГГА) позволила Roshen начать на этом месте работы, предоставив компании градостроительные условия и ограничения – целый комплекс показателей, в которых указаны требования к этажности, плотности застройки участка, "красных линий".



Реконструкцией концертного зала может заняться знаменитое архитектурное бюро Snøhetta, выигравшее архитектурный конкурс. Бюро известно своими проектами по всему миру: новой Александрийской библиотекой в ​​Египте, оперным театром в Осло и павильонами Национального мемориального музея 11 сентября в Нью-Йорке.



Концерт-холл продолжит ряд масштабных проектов, которые уже реализованы командой Порошенко – это и самый большой в мире речной свето-музыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за время независимости Театра на Подоле, зоопарк в Черкассах, Roshen Winter Village и традиционные зимние катки в разных городах Украины.

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