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среда, 18 августа 2021 13:25

Комнаты для шуб, сигарные клубы и зимний сад с озерами на крыше — чем удивляют украинские застройщики
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Если лет десять назад инвесторы радовались уже тому, что в жилом комплексе будет место для стоянки автомобиля, какая-то детская площадка и консьержка. Сейчас это просто мастхэв любого проекта. Как минимум должны быть магазины и кафе, детский сад или игровая комната, спортивные площадки, зеленые зоны и зарядка для электрокаров. Никого не удивишь подземным паркингом, собственным парком с фонтанами или велодорожками, даже конференц-залом. По состоянию на август 2021 года только в Киеве предлагают приобрести жилье отделы продаж почти двух сотен ЖК, которые строятся в столице. Об этом свидетельствуют данные поисковика надежных новостроек Bild.ua. Конкуренция большая, поэтому чтобы заинтересовать покупателей, застройщики соревнуются в том, кто предложит лучшие фишки.

  На крыше новостройки в Печерском районе откроют музей Будущего
На крыше новостройки в Печерском районе откроют музей Будущего

  Жилой комплекс на Лукьяновке будет патрулировать дрон
Жилой комплекс на Лукьяновке будет патрулировать дрон

"Если говорить о жилье класса эконом и комфорт, то можно найти новостройки, где обустраивают лобби с каминами, лапомойками для домашних питомцев, уголками буккроссинга. Появляются такие современные пространства как коворкинг или мама-hub. Во дворах предлагают зоны BBQ, дизайнерские детские площадки с альпийскими горками и веревочными парками. Больше заботятся о безопасности. Среди новаций домофоны с системой распознавания лиц или датчики "антипотоп" в квартирах. Среди проектов бизнес- и премиум-класса застройщики разделяются на тех, кто делает ставку на классические атрибуты изысканной жизни. Это и камера хранения для меховых изделий со специальным освещением и климатическим режимом, и сигарные клубы, и винные погреба, и отдельные помещения для водителей и охраны, и услуги швейцаров, и собственные кинотеатры и бассейны. В одной из самых дорогих новостроек на Печерске к услугам жильцов будет вертолетная площадка, SPA-центр, зал для сквоша, 8-ступенчатая система очистки воды, клининговый сервис, кейтеринг и др. Для обслуживающего персонала там предусмотрены отдельные лифты. А есть девелоперы, которые следят за современными тенденциями и новыми технологиями. Так один из комплексов возводится в рамках инновационного парка. Двор будет патрулировать дрон, запланирована интеллектуальная система распознавания машин, кнопка быстрого реагирования, защищен от кибератак интернет. Тенденция последних лет — обустройство зон отдыха на стилобатах или террасах. Например, в центре возводят проект, где на крышах небоскребов разместятся парк с искусственным озером и зимним садом, ресторан и музей будущего. И это в дополнение к лайфстайл-курорту с крытым бассейном, зоной СПА, саунами, хаммамом и соляной комнатой", — отмечает эксперт Bild.ua.

  Визуализация ЖК на Печерске, на крыше которого разместится вертолетная площадка
Визуализация ЖК на Печерске, на крыше которого разместится вертолетная площадка

Еще один интересный жилой комплекс в Печерском районе, продолжает специалист, пока в проекте. Застройщик громко анонсировал, что здание станет знаковым для Киева. Кроме необычных оконных проемов овальной формы и мраморных фасадов, там обещают сделать уникальный для стран Европы вертикальный сад, а на крыше разместить 25-метровый бассейн с морской водой и ресторан.

  Проект новостройки с вертикальным озеленением, которую планируют построить недалеко от станции метро «Дружбы народов»
Проект новостройки с вертикальным озеленением, которую планируют построить недалеко от станции метро «Дружбы народов»

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Сейчас вы читаете новость «Комнаты для шуб, сигарные клубы и зимний сад с озерами на крыше — чем удивляют украинские застройщики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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