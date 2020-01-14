Коммунальщики будут круглосуточно ликвидировать прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza - КГГА

Коммунальщики ликвидируют прорыв теплотрассы возле киевского ТРЦ. Фото: Наш Киев

"Киевтеплоэнерго" будет круглосуточно работать над ликвидацией повреждения сети на Антоновича возле торгово-развлекательного центра "Оcean Plaza", потребителей переподключат к другим сетям теплоснабжения,

"Повреждения магистрального трубопровода (диаметр 1000 мм) теплоснабжения от ТЭЦ-5 привело к утечке теплоносителя со значительной температурой, в результате чего 9 человек получили ожоги. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Тепловики проведут работы по разрытию, после чего определят, сколько времени продлится устранение повреждения.

"Мы прогнозируем, что без тепла ни один дом не останется, поскольку есть возможность переподключить абонентов на другие сети теплоснабжения", - прокомментировал заместитель председателя КГГА.

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В понедельник вечером возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.