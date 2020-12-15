Количество зараженных коронавирусом в Киеве резко возросло

По состоянию на 15 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1559 человек. Вчера болезнь диагностировали у 605 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 93 302.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 43 медики

"В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 646 человек. Всего коронавирус преодолели 29 550 жителей Киева. Умерли 13 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1610 киевлян", - отметил глава столицы .

Подхватили недуг:

- 837 женщин в возрасте от 18 до 91 лет

- 618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

- 46 девочек от 1 месяца до 17 лет и 58 мальчиков от 3 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 358, в Днепровском - 280, в Деснянском районе - 176 случаев.

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За последние сутки в Украине выздоровело рекордное количество украинцев - 16 150. Почти вдвое меньше людей заболели - 8416. Из них детей - 412, медработников - 447. По состоянию на утро 15 декабря имеем 909 082 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.