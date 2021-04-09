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пятница, 09 апреля 2021 15:21

Количество браков в Киеве выросло на 18%. Разводов уменьшилось

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Количество браков в Киеве выросло на 18%. Разводов уменьшилось
В Киеве браков регистрируют больше, чем разводов. Фото: pixabay.com

В Киеве за последнюю неделю поженились 274 пары, развелась 51 семья. Всего с начала года в столице вступили в брак более 4,3 тыс. пар. Расстались - 876.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"По сравнению с прошлым годом, за этот период количество зарегистрированных браков в столице увеличилось на 18 процентов. Количество разводов уменьшилось на 15 процентов". - отметил Кличко.

Он добавил, что за последнюю неделю в столице родились 575 младенцев.

"307 мальчиков и 268 девочек. Среди них - 11 двоен. Всего с начала этого года в столице появились на свет 6478 детей: 3360 мальчиков и 3118 девочек. Среди них - 116 двоен и 1 тройня", - сказал мэр.

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В ночь на 7 апреля в Киеве ревнивый мужчина устроил погоню за женой, подозревая ее в измене с кумом. К этому привлек и полицию, соврав о похищении авто.

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