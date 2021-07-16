Кольцевую дорогу Киева надолго перекрывают

На Кольцевой дороге частично ограничат движение. Фото: pixabay.com

С 18 июля на Окружной дороге в Киеве ограничат движение транспорта. Причина - ремонт автострады.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"С 22:00 18 июля до 30 октября на Кольцевой дороге будет проводиться капитальный ремонт. Обновят участок от ул. Дмитрия Луценко до Одесской пл. в направлении ул. Академика Заболотного", - говорится в сообщении.

Движение будет осуществляться по обновленному участку магистрали. Во время работ движение ограничат частично.

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