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пятница, 16 июля 2021 10:04

На два месяца перекрывают важную магистраль Киева

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В Киеве на участке автодороги Т-10-27 - от Столичного шоссе до ул. Академика Заболотного - ограничат движение с 16 июля до 19 сентября.

Там начинается средний ремонт, сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: Киевавтодор
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"Этот участок долгое время не обновляли. Работы выполняем в комплексе с капитальным ремонтом Кольцевой дороги (на части от пл. Одесской до ул. Ватутина. -), чтобы дважды не ограничивать движение", - рассказали дорожники.

Они отметили, что в движение транспорта во время ремонта магистрали ограничат частично.

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Киев окончательно перешел на е-билет. С 14 июля бумажных талонов и кондукторов в общественном транспорте нет. Продолжается разъяснительная работа среди пассажиров по оплате проезда. Кондукторам предложили перейти на должность контролера и на другие вакансии Киевпастранса.

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