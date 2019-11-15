Когда в столичном метро появится 4G

4G должен появиться до конца 2020 года. Фото: Укринформ

Сеть 4G должна заработать на всех станциях и в тоннелях столичного метро до конца 2020 года.

В первом квартале 2020 году она должна заработать на станциях метро Академгородок, Житомирская, Святошин, Нивки, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская, сообщил советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахатов в Facebook.

Метрополитен уже провел переговоры и согласовал общую схему имплементации с операторами Vodafone, Kyivstar и Lifecell.

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Теперь Киевский метрополитен должен подготовить технические условия.

В сети показали фото строительства метро на Виноградаре. Их на своей странице в Facebook опубликовал сотрудник "Киевметростроя" Сергей Гринкевич.