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вторник, 05 мая 2020 18:47

Когда откроют пляжи и Гидропарк в Киеве

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Когда откроют пляжи и Гидропарк в Киеве
Столичная власть не планирует открывать пляжи. Фото: stezhkamu.com

Несмотря на то, что первый этап выхода из карантина начнется 11 мая, открывать городские пляжи Киева не будут.

"Мы не планируем давать доступ для отдыха на прибрежных территориях, пляжах. Пока первый этап так называемого послабления карантина этого не предусматривает", - заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в комментарии Obozrevatel.

Причиной такого решения чиновник назвал то, что на пляже есть большая вероятность распространения вируса. Поэтому, принимая решение об открытии пляжей, городские власти будут ориентироваться на постановление центральных органов власти. Но и будут также вносить собственные предложения.

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Несколько иная ситуация с Гидропарком. Все потому, что там есть парковые зоны. Поэтому там будет применяться дифференцированный подход. Но и там пляжи будут закрыты. Закрытым будет и спортивная площадка в Гидропарке.

"Никто не против занятий спортом, но поверхности опасны с точки зрения распространения вируса. Проблема только в этом. Поэтому спортивные и детские площадки пока открывать не планируем. По нашему мнению, это опасно", - пояснил Пантелеев.

5 мая в Киеве начали работать рынки. Столичное управление Госпродпотребслужбы проверило 37 рынков, соответствуют ли они нормам и карантинным требованиям. Ведь несколько дней назад еще не отвечали. Кличко отметил, что администрации рынков активно готовились, создавали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации и постепенно будут открываться.

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