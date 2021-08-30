Когда откроют новый участок Большой Кольцевой дороги столицы

Власти Киева приложит все усилия, чтобы до конца года открыть автосообщение по новому участку Большой Кольцевой от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской и транспортной развязкой на ул. Богатырской.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Фото: КГГА

"Строительство это планировали еще в 2008 году. Подрядчики заверили, что до конца этого года мы сможем открыть этот важный объект и транспортное сообщение по нему. Без развития автодорог вокруг многомиллионного города мы не решаем проблемы большой нагрузки на дороги столицы. Представьте, только за сутки в Киев въезжает до 50 тыс. грузовых авто. Что негативно сказывается на трафике и экологической ситуации. И большая часть этого транспорта - транзитная", - отметил Кличко.

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Он добавил, что в планах достроить путепровод над железнодорожным переездом и путепровод над ул. Богатырской и съезды с него.

Также на объекте проложат необходимые инженерные коммуникации. Построят большой подземный пешеходный переход. Установят и большой шумозащитный экран, чтобы жители близлежащих домов не испытывали дискомфорта.

"Город начал ремонтные работы на нескольких участках Большой Кольцевой, которые с баланса области наконец передали на баланс столицы. И теперь мы можем обновить и эти части крупного магистрального объекта. Сегодня (30 августа. - Gazeta.ua) активные работы ведутся на участке от Одесской площади до улицы Ватутина. В рамках капитального ремонта эта часть "уставшей" дороги фактически восстанавливается заново. А это почти три километра шестиполосной дороги", - резюмировал мэр.

Вокруг Киева построят новую объездную дорогу. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамка программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОД составляет 85 млрд грн. Протяженность КОД составит около 150 км. Она поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева и соединит ключевые автомобильные дороги М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка, Н 08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и объезд города Бровары.