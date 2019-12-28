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суббота, 28 декабря 2019 15:36

Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по Шулявскому мосту: как это было
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В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту
Фото: ukrinform.ua
В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту
В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту
В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту
В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту

В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту, реконструкция которого длилась с начала 2017 года.

Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза проехал на квадроцикле по Шулявскому мосту, чем дал старт движения.

"Это происходит сейчас: открываем проезд по Шулявскому путепроводу", - написал Кличко в Facebook.

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Добавил, что мост является "современным, который будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку" в Киеве.

"Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. ... Следующий шаг - мы также планируем к концу следующего года запустить автосообщение между левым и правым берегами на Подольско-Воскресенском мосту. Это также будет подарком в следующем году для киевлян", - заявил Кличко, передает Укринформ.

27 февраля 2017 часть Шулявского путепровода обвалилась. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент фразой, которая уже стала крылатой: что путепровод "устал".

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