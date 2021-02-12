Кличко ушел в отпуск несмотря на снежный коллапс

Виталий Кличко, несмотря на снежный апокалипсис в столице, ушел в отпуск. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск сроком на 1 день - 12 февраля.

Соответствующее распоряжение от 11 февраля обнародовали на сайте КГГА.

"По согласованию с президентом Украины и министром развития общин и территорий Украины отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на 1 календарный день", - говорится в распоряжении.

Также отмечается, что выполнение обязанностей главы КГГА Кличко делегировал своему заместителю Валентину Мондриевскому.

По информации отдельных СМИ, выходные столичный голова проведет в Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зимний апокалипсис: подборка опасных происшествий на столичных дорогах

Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 5-й день подряд. 12 февраля снегопад в столице усилился. Мощно будет снежить в течение дня. Завершится снегопад к вечеру субботы. В КГГА рекомендуют не использовать собственные авто и не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах - будут эвакуировать автомобили, мешающие расчищать дороги от снега.