Кличко сообщил неутешительную статистику Covid-19 в столице

За минувшие сутки в столице количество больных коронавирусом выросло на 200 человек.

Среди них 99 женщин в возрасте 18-85 лет, 90 мужчин в возрасте 19-78 лет, 7 девушек от 2 до 17 лет и 4 парней от 4 до 16 лет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Автор: t.me/vitaliy_klitschko Больше всего новых больных зафиксировали в Дарницком районе - 29.

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7 августа умерли трое больных. В столичные больницы госпитализировали 17 пациентов. В то же время выздоровели 42 человека.

Больше всего новых больных зафиксировали в Дарницком районе - 29. В Днепровском районе обнаружили 28 случаев, в Деснянском - 24, в Оболонском и Святошинском районах - по 23 случая.

За время пандемии в Киеве подтвердили 9378 случаев заболевания Covid-19. Умерли от болезни 145 киевлян, выздоровели 3205 жителей.