Кличко рассказал, успеют ли подготовить Киев к финалу Лиги чемпионов

Виталий Кличко усилил меры безопасности к финалу Лиги чемпионов Фото: novyny.online.ua

Киев готов на самом высоком уровне провести финал Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "NewsOne".

"Киев впервые проводит финал Лиги чемпионов. И мы еще одну возможность представить наш город и нашу страну. И мы должны это сделать на очень высоком уровне", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что городская власть осуществляет работы по благоустройству, готовит транспорт, занимается мерами безопасности, чтобы принять большое количество болельщиков.

Фаны, которые не смогут попасть на НСК "Олимпийский", смогут посмотреть футбольный матч в фан-зонах, которые будут размещены в разных районах столицы.

Из аэропорта "Борисполь" в город будет налажено регулярное транспортное сообщение. Будут курсировать 170 автобусов и фаны, которые имеют билет на матч, смогут бесплатно добраться до города и обратно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутат бесплатно отдает свое жилье болельщикам финала Лиги чемпионов

Для безопасности, прилет болельщиков двух команд разведенный по разным терминалах.

"Мы надеемся, что финал пройдет без эксцессов. Я обратился в столичную полицию с просьбой связаться с их коллегами из Ливерпуля и других городов, которые имеют опыт проведения мероприятий такого уровня, чтобы не произошло конфликтных ситуаций между болельщиками", - сказал Кличко.

На время финала Лиги чемпионов в Киеве запретят или ограничат движение транспорта в радиусе 1,5 км от НСК "Олимпийский". Такое распоряжение выдала Киевская городская администрация. Для разграничения автомобильных и пешеходных потоков на подъезде к "Олимпийскому" временно установят направляющую ограждение. Всего перекроют движение на 39 улицах.