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среда, 06 мая 2020 13:33

Кличко рассказал, до каких пор в столице будет ограничен транспорт

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Кличко рассказал, до каких пор в столице будет ограничен транспорт
До 22 мая транспорт в столице будет работать с ограничениями. Фото: pixabay

В Киеве наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме, до 22 мая.

Увеличат количество маршрутов в те районы, которые мало охвачены, об этом во время брифинга сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает "Укрінформ".

"Когда мы говорим о первом этапе ослабления, то речь идет об ослаблении и постепенном выходе из карантина, а не о полном снятии всех ограничений. Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме, до 22 мая точно", - сказал Кличко.

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По его словам, увеличение маршрутов касается электротранспорта, а бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников. Для открытия метро надо решение правительства.

"Метро, ​​как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства, и это будет не сразу", - отметил столичный мэр.

Также Кличко подчеркнул, что пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь, с началом послаблений ограничительных мер.

Несмотря на то, что первый этап выхода из карантина начнется 11 мая, открывать городские пляжи Киева не будут. На пляже есть большая вероятность распространения вируса. Поэтому, принимая решение об открытии пляжей, городские власти будут ориентироваться на постановление центральных органов власти. Но также и вносить собственные предложения.

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