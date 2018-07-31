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вторник, 31 июля 2018 18:55

Кличко рассказал, будут ли дальше работать столичные ТЭЦ

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Кличко рассказал, будут ли дальше работать столичные ТЭЦ
Если с 1 августа "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" не найдут компромисс, то с отключением ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 горячая вода исчезнет в 70% домов Киева. ФОТО: Главком

С 1 августа основные в столице ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 переходят в управление КП "Киевтеплоэнерго". Они продолжат свою работу.

Решение о прекращении работы еще не принято, а переговоры городских властей с Нафтогазом Украины насчет газоснабжения продолжаются. Договоренности достигнут через несколько дней, сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

"Нам нужно решить спорные вопросы, которые еще существуют с Нафтогазом. Именно с этим связано отсутствие горячей воды в домах многих киевлян", - сказал он.

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За 16 лет Киевэнерго задолжало Нафтогазу Украины около 5 млрд грн. Долги и все имущество Киевэнерго переходят к новому коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Нафтогаз отказался поставлять газ Киевтеплоэнерго, пока ему не вернут долги. Однако Киев настаивает на том, что жители столицы не должны платить по долгам частной компании.

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