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четверг, 23 июля 2020 13:21

Кличко обратился к СБУ и полиции. О чем заявление мэра

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Кличко обратился к СБУ и полиции. О чем заявление мэра
Обращение Кличко к правоохранительным органам. Фото: "Укринформ"

Мэр Киева Виталий Кличко попросил правоохранительные органы усилить меры безопасности в столице. Об этом он заявил в начале заседания Киевского городского совета, - сообщает его пресс-служба.

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни - и в стране, и в столице. У нас ежедневно сообщение о десятках заминированных. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей ... и я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице ", - сказал он.

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Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными, Кличко требовал усилить патрулирование города, обеспечение правопорядка, разработать более эффективный алгоритм по выявлению и предупреждению возможных угроз. Также - задержание и привлечение к ответственности преступников.

В Киеве, 21 июля, возле рынка Минский, заложили самодельные взрывчатки. Всех людей срочно эвакуировали и обезвредили 2 самодельных взрывных устройства. В Полтаве у здания административного суда правоохранители пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне авто. Во время задержания он достал гранату и взял в заложники работника уголовного розыска. После переговоров мужчина обменял полицейского на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна. Он также получил служебный автомобиль полиции, на котором вместе с полицейским едет в сторону Киева.

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23
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