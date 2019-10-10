Кличко объяснил, почему реконструкция Шулявского моста обойдется в миллиард

Униан Шулявский мост: Виталий Кличко объяснил, почему подорожала реконструкция

Стоимость реконструкции Шулявского моста выросла до 1 млрд 50 млн грн из-за переноса теплосети, расположенной у самого моста.

"Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, расположенные у моста. Проектная документация делается на мост и в ней невозможно было предусмотреть дополнительные работы на прилегающих территориях. Дополнительные работы будут финансироваться из бюджета Киева", – объяснил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио НВ.

Также Кличко заверил, что его команда "делает все прозрачно" и все сметы абсолютно открыты.

Отдельно столичный глава опроверг слухи о приостановке работ по реконструкции моста.

"Там есть технологические моменты, когда залили сваи и бетон должен отстояться. Подпорные стенки делаются. Работы постоянно ведутся. Разговаривал со строителями, они сказали, что движение по мосту откроют до конца декабря", - добавил он.

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В сентябре компания экс-нардепа Максима Микитась получила за работу 598 млн грн предоплаты, после чего полностью остановила строительство. Руководитель КГГА Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждения проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млр грн сметной стоимости работ.