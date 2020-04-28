Кличко объяснил, от кого ждать решения о возобновлении работы метро

Столичный метрополитен начнет работать только после соответствующего решения Кабинета министров.

Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Метро в столице откроется по решению правительства.

Пригородный транспорт чиновники пообещали открыть в первую очередь", - сказал Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко рассказал, чем занимаются в киевском метро на карантине

Мэр Киева подчеркнул, что в публичных местах все должны быть в масках даже после ослабления карантина.

Киев подготовил план постепенного выхода из карантина. В первую очередь планируют снять ограничения на работу малого и среднего бизнеса. А также - на посещение парков, скверов и мест, где есть минимальная угроза заразиться.

Вместе с тем в Киеве наблюдается скачок заболеваемости коронавирусом.