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вторник, 28 апреля 2020 13:00

Кличко объяснил, от кого ждать решения о возобновлении работы метро

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Кличко объяснил, от кого ждать решения о возобновлении работы метро
Киевский метрополитен не перевозит пассажиров с 17 марта. Фото: metro.kiev.ua

Столичный метрополитен начнет работать только после соответствующего решения Кабинета министров.

Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Метро в столице откроется по решению правительства.

Пригородный транспорт чиновники пообещали открыть в первую очередь", - сказал Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что в публичных местах все должны быть в масках даже после ослабления карантина.

Киев подготовил план постепенного выхода из карантина. В первую очередь планируют снять ограничения на работу малого и среднего бизнеса. А также - на посещение парков, скверов и мест, где есть минимальная угроза заразиться.

Вместе с тем в Киеве наблюдается скачок заболеваемости коронавирусом.

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