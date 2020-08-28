Кличко назвал условие закрытия метро в Киеве

Метро закроют в случае взрыва заболеваемости. Фото: pexels.com

Киевское метро могут закрыть, если произойдет взрыв заболеваемости на коронавирус и пациентам не будет хватать коек в столичных больницах.

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв, то мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь о здоровье и жизнях людей", - сказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Радио Свобода".

Он четко не ответил, остановится ли транспорт в Киеве, если город попадет в красную зону.

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"Я против того, чтобы причесывать всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Только мэры городов на местах испытывают и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было. Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов", - сказал мэр Киева.

В киевском метрополитене объяснили причину гигантской очереди к станции метро Вокзальная. Как выяснилось, пассажирский коллапс возник из-за того, что люди начали пользоваться пригородными электричками и массово возвращаться в столицу на работу и учебу.