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воскресенье, 10 мая 2020 11:09

Кличко назвал районы, в которых Covid-19 самый активный

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Кличко назвал районы, в которых Covid-19 самый активный
В Киеве от коронавируса умерли 37 человек. Фото: Reuters

За сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 34 человек.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 34 человека. Среди них - двое медиков.

Умерли за прошедшие сутки трое больных", - написал Кличко.

Всего в Киеве лабораторно подтвердили 1 805 случаев заболевания. 37 из них - летальные.

"В последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы - густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности", - подчеркнул Кличко.

С начала эпидемии от коронавируса вылечились 138 киевлян.

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Всего в Украине на утро 10 мая зафиксировали 15 232 инфицированных людей. В результате осложнений от Covid-19 умер 391 человек.

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Дата
10
мая

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