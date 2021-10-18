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понедельник, 18 октября 2021 14:04

Кличко инициирует создание в столице районных советов

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Кличко инициирует создание в столице районных советов
Кличко напомнил, что районные советы ликвидировал режим Януковича в 2010 году. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко инициирует создание районных советов в столице. Об этом он написал на своей странице в Facebook и призвал депутатов Киевсовета поддержать решение.

"Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году, и до сих пор базовое местное самоуправление в Киеве не было восстановлено. Сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение районных советов - это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время, и европейский путь развития столицы", - написал Кличко.

Мэр столицы отметил, что депутаты районных советов смогут лучше представлять интересы киевлян, будут способствовать усилению прозрачности использования бюджетных средств.

"Во-первых, Киев слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата, жаловаться и доносить идеи. Депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими соседями, смогут более оперативно реагировать на их проблемы. Во-вторых, больше представительства - больше прозрачности. Введение районных советов позволит киевлянам понимать, на что и как тратится бюджет в их районе, и влиять на это", - объяснил Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что создание районных советов не будет обременительным для столичного бюджета, ведь депутаты будут работать на общественных началах.

Кличко также напомнил, что по данным различных опросов общественного мнения около 70% киевлян хотят вернуть районные советы.

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