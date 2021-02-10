Кличко атаковали "боты" из России

Кличко показал ботоферму, которая не дает ему покоя. Фото: КМДА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его посты в соцсетях критикуют "боты".

Соответствующее заявление он распространил в Facebook.

По его словам, пользователи зарегистрированы в разных странах, но активно комментируют строительство метро на Троещину и план Covid-вакцинации украинцев.

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"Небезразличная" такая ботоферма у кого-то завелась. Метро на Троещину и вакцину требуют ребята из аккаунтов в Москве и Ульяновске, в Казахстане, на оккупированных территориях Донбасса", - рассказал столичный голова.

Кличко пожелал таким пользователям не волноваться за его работу. В шутку сказал, что их заказчик устроит им "и вакцину, и на метро прокатит - в Ульяновске".

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность мощной "ботофермы". Она использовалась Россией для распространения деструктивной информации.