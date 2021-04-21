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среда, 21 апреля 2021 10:29

Киеву пророчат желтую зону карантина до конца апреля: подробности

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Киеву пророчат желтую зону карантина до конца апреля: подробности
Киев сейчас находится в красной зоне карантина. Фото: Сергій Чузавков, УНІАН

К концу апреля есть вероятность, что Киев сможет выйти из красной зоны карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет "Сегодня".

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина".

Также он призвал на Пасху не собираться большими компаниями и провести этот день дома, ведь "коронавирус - атеист и ему все равно, что людям нужно праздновать".

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Строгий карантин в Киеве, который должен был закончиться 16 апреля, продлили на 2 недели - до 30 апреля. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Остаются закрытыми школы, детские сады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только на вынос. В общественный транспорт - наземный и метро - и в маршрутки допускают только по спецпропускам.

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