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четверг, 11 октября 2018 18:47

Киевсовет подвинул застройщика Почтовой площади

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Киевсовет подвинул застройщика Почтовой площади
В июле Верховная Рада постановила создать музей на Почтовой площади и присвоить памятке статус национальной. ФОТО: UA.News

Депутаты Киевсовета проголосовали за прекращение договора с инвестором-застройщиком Почтовой площади. Компания "Хенсфорд-Украина" начала строить подземный торгово-развлекательный центр, но после старта работ там нашли археологические артефакты. Вместо ТРЦ активисты длительное время требовали создать на Почтовой музей.

Инвестору предлагают мировую - расторгнуть договор по соглашению сторон. Если нет - будут искать факты нарушения им условий инвестдоговора, которые могут послужить основанием для разрыва "отношений" в одностороннем порядке. Если и таких не найдут, будут обращаться в суд, чтобы расторгнуть договор "в связи с существенным изменением обстоятельств". За проект проголосовал 61 депутат с правкой, что договор может быть не только расторгнут, но и изменен.

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Против разрыва соглашения, однако, высказались депутаты "Солидарности" и мэр Виталий Кличко. Археологические находки на Почтовой будут уничтожены, пока с застройщиком будут продолжаться суды, объяснили они.

"Музей там будет - это однозначно! Мы обсуждаем, как его сделать и как обезопасить и всю конструкцию, и дальнейшую работу археологов. Потому что мы можем, конечно, в политическом порыве разорвать соглашение, а что потом делать?! Пока будем судиться с инвестором, поскольку придется возвращать ему вложенные средства - на Почтовой все так и будет стоять. А кто возьмет на себя ответственность за находки, которые в это время будут разрушаться, и за безопасность конструкции и пребывания людей на самой площади?", - отметил Кличко.

В то же время представитель "Хенсфорда" Валерий Олейник заявил, что компания вложила в строительство на Почтовой 15 млн долларов и будет обращаться в международные суды, чтобы получить деньги обратно.

На Почтовой площади раскопали квартал Киева XI-XIX века - улицы, погреб, усадьбу и кладбище. На месте раскопок откроют музей "Центр средневекового города".

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