Киевсовет определит правила установки МАФов - Трубицын

Владислав Трубицын уверен, что надо срочно наводить порядок в деятельности КГГА

Депутатское межфракционное объединение в Киевсовете "Успешный Киев" готовит проект, который будет регулировать работу МАФов в столице.

Об этом заявил на пресс-конференции председатель объединения "Успешный Киев", председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

"В ближайшее время мы представим проект новых правил размещения МАФов в Киеве, который определит будущие правила с учетом интересов общества и предпринимателей. Кто хочет дальше существовать вне закона - работать в Киеве не будет!" - подчеркнул он.

При этом депутат выразил желание, чтобы мэр Киева Виталий Кличко присоединился к формированию этих правил и поддержал предпринимателей.

Кроме того, Владислав Трубицын уверен, что надо срочно наводить порядок в деятельности КГГА. Межфракционное объединение "Успешный Киев" уже сделало первый шаг через анализ деятельности коммунальных предприятий.

Владислав Трубицын уверен, что надо срочно наводить порядок в деятельности КГГА

"Первые результаты ужасают - сфера деятельности КП будет предметом изучения правоохранительных органов", - сказал он.

После этого депутат рассказал о первых результатах проверок правоохранительных органов. Назвал суммы убытков, предварительно установленные в ходе следствия: "Киевавтодор" - 18,6 млн грн, "Киевзеленстрой" - 39,8 млн грн; "Киевгорсвет" - 12 млн грн; "Киевпастранс" - 40 млн грн; "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" - 9 млн грн; "Киевавтодормост" - 30 млн грн; "Киевский метрополитен" - 9 млн грн. "Главный информационно-вычислительный центр" - 10 млн грн. Убытки нанесли бюджету Киева путем хищения средств, или государству путем уклонения от уплаты налогов:

"За ширмой определенного успеха и благополучия в Киеве скрывается неэффективная работа в КГГА, особенно в части функционирования коммунальных предприятий города. Дальнейшие попытки это не замечать могут привести к еще большим коррупционным скандалам, которые и так каждую неделю появляются в СМИ", - резюмировал Трубицын.

В Киеве действует абсолютно неэффективная система управления в городской администрации, а потому ее нужно менять, считает депутат.

По его словам, при поддержке мэра Киева Виталия Кличко на выборах, в исполнительных органах власти "засели абсолютно меркантильные люди, которые пользуются доверием со стороны руководителя города и паразитируют на нем".

"Я с этим столкнулся в рамках той работы и той сферы, которую мне доверили сначала киевляне, когда избрали депутатом, а затем и коллеги, когда выбрали на должность председателя Постоянной комиссии. В Киеве реально сформировался криминальный слой, который обслуживает теневой рынок для КГГА" , - сказал депутат Киевсовета от "Слуги народа".

Трубицын подчеркнул, что предприниматели реально увидели разницу, когда их много лет "доили" под разными предлогами, и когда им предложили выйти из тени без коррупционных нагрузок. То есть, легально оформить свои торговые точки, платить налоги.

Владислав Трубицын уверен, что надо срочно наводить порядок в деятельности КГГА