Киевское метро вляпалось в скандал из-за советских названий улиц

Фото: Александр Рудоманов

В Киеве на станциях метро заметили карты города с советскими названиями улиц.

Внимание на них обратил киевлянин Александр Рудоманов. Фото карт распространил в Facebook.

Судя по фотографиям, в столице до сих пор есть Московский просп., ул. Ленина, Фрунзе и другие.

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Пользователей соцсети возмутило несоответствие названий. Были и такие, кто жаловался на отсутствие определенного района и улицы на картах.

Заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон заявила, что карты устарели и будут изменены.

Однако киевляне утверждают, что карты висят в подземке уже достаточно давно.

Московский просп. переименовали в просп. Степана Бандеры еще в 2014 году. В том же году ул. Фрунзе получила название Кирилловская, а ул. Воровского стали называть Бульварно-Кудрявской.