Киевский метрополитен пока не будет отменять жетоны

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 684
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1413
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 477
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 873
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13788
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1908
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7533
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1413
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7506
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41553
Фото
Все фото
4
8
5
3
4
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
В Киеве от удара разорвало легковушку: первые кадры жуткой аварии
В Киеве от удара разорвало легковушку: первые кадры жуткой аварии
В Киеве мошенники продавали чужую квартиру
В Киеве мошенники продавали чужую квартиру
Под Киевом 14-летний парень разбился на отцовском авто. Его друзья - в больнице
Под Киевом 14-летний парень разбился на отцовском авто. Его друзья - в больнице
Задержали организатора и исполнителей заказного убийства под Киевом
Задержали организатора и исполнителей заказного убийства под Киевом
Видео
Все видео
Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП
Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП
В Киеве накрыли массажный салон с "клубничкой"
В Киеве накрыли массажный салон с "клубничкой"
Под Киевом задержали извращенца, который раздевал 7-летнюю девочку
Под Киевом задержали извращенца, который раздевал 7-летнюю девочку
Богдана связали с частной застройкой на 30 га рекреационных земель МВД
Богдана связали с частной застройкой на 30 га рекреационных земель МВД
16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника
16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1413
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6156
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7767
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1944
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1125
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
четверг, 31 октября 2019 03:13

Киевский метрополитен пока не будет отменять жетоны

  Комментировать
Киевский метрополитен пока не будет отменять жетоны
Жетоны пока не отменят. Фото: ТСН

Киевский метрополитен продолжит продавать жетоны в связи с переносом внедрения электронного билета.

"Сегодня пользователей жетонов в метро только 13%. И скоро эта цифра изменится на 0%. К зимним праздникам QR-билет заменит устаревший пластик", - сказано в сообщении Twitter метро Киева.

Полноценный запуск единого электронного билета в общественном транспорте Киева перенесли на конец 2020 года.

Жетоны пока останутся в продаже. Возвращать в продажу жетоны на станциях, где их уже не продают, метрополитен не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вход в столичную станцию метро ограничат на п1,5 года

Раньше планировалось, что система е-билетов заработает с 1 ноября и одновременно с переходом на единый билет в киевском метро перестанут продавать жетоны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевский метрополитен пока не будет отменять жетоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 75378
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 48521
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 35976
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 31987
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 15 Просмотров: 15400
Новости Киева
В Киеве существенно вырос уровень загрязненности воздуха
В Киеве существенно вырос уровень загрязненности воздуха Просмотров: 99
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
4
 Просмотров: 927
Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП
Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП
 Просмотров: 1251
В Киеве накрыли массажный салон с "клубничкой"
В Киеве накрыли массажный салон с "клубничкой"
 Просмотров: 594
В столице объявили план-перехват: ищут вора ребенка
В столице объявили план-перехват: ищут вора ребенка Просмотров: 648
Больше всего комментируют
15
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
6
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
Голосов: 5708
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua