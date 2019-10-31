Киевский метрополитен пока не будет отменять жетоны

Жетоны пока не отменят. Фото: ТСН

Киевский метрополитен продолжит продавать жетоны в связи с переносом внедрения электронного билета.

"Сегодня пользователей жетонов в метро только 13%. И скоро эта цифра изменится на 0%. К зимним праздникам QR-билет заменит устаревший пластик", - сказано в сообщении Twitter метро Киева.

Полноценный запуск единого электронного билета в общественном транспорте Киева перенесли на конец 2020 года.

Жетоны пока останутся в продаже. Возвращать в продажу жетоны на станциях, где их уже не продают, метрополитен не будет.

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Раньше планировалось, что система е-билетов заработает с 1 ноября и одновременно с переходом на единый билет в киевском метро перестанут продавать жетоны.