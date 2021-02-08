Киевский цирк поразил спектаклем без единого зверя - яркие фото

Без единого животного прошло представление в Киевском цирке. В нем затронули тему экологических проблем планеты.

Зато костюмы и декорации создали из целлофановых пакетов, бутылок и других пластиковых емкостей, говорится в сюжете ТСН.

Фото: Виктор Ковальчук, УНИАН

На манеже появились жонглеры, воздушные гимнасты, силачи и клоуны. Животных специально к действию не привлекали.

Но в репертуаре цирка еще остаются традиционные представления с дрессированными зверьми.

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Государственные цирки Украины прекратят использовать животных в своих представлениях. Кабмин разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее эксплуатировались в цирках. Всех животных без исключения передадут реабилитационным центрам.