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понедельник, 08 февраля 2021 19:53

Киевский цирк поразил спектаклем без единого зверя - яркие фото
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Без единого животного прошло представление в Киевском цирке. В нем затронули тему экологических проблем планеты.

Зато костюмы и декорации создали из целлофановых пакетов, бутылок и других пластиковых емкостей, говорится в сюжете ТСН.

Фото: Виктор Ковальчук, УНИАН

На манеже появились жонглеры, воздушные гимнасты, силачи и клоуны. Животных специально к действию не привлекали.

Но в репертуаре цирка еще остаются традиционные представления с дрессированными зверьми.

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Государственные цирки Украины прекратят использовать животных в своих представлениях. Кабмин разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее эксплуатировались в цирках. Всех животных без исключения передадут реабилитационным центрам.

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08
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