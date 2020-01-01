Цирки перестанут эксплуатировать животных

Запретят использовать животных в цирках. Фото: "УНИАН".

Государственные цирки Украины прекратят использовать животных в своих представлениях.

"Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях", - сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в Facebook.

Урядрвець отметил, что сейчас Кабмин разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее эксплуатировались в цирках. Всех животных без исключения передадут реабилитационным центрам.

В Украине с частными цирками шапито действует разветвленная сеть государственных цирков, подчиненных министерству культуры. Семь стационарных работают в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Львове. Еще пять остались работать на оккупированных территориях, передает издание "Что Там".

Есть и государственные передвижные коллективы, которые гастролируют по стране. Ни одно из учреждений, не может обеспечить четвероногим артистам достойные условия содержания.

По словам активистов, особенно критической является ситуация в частных передвижных цирках, которые часто держат животных в экстремальных условиях.

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Транспортировать диких животных в Украине официально запретили еще в 2017-м. Однако вопреки закону, частные цирки до сих пор с ними гастролируют.

Представители цирка без восторга реагируют на перспективу запрета животных на арене. Говорят о возможности упадка украинского цирка. Государственные передвижные коллективы, которые полностью отказались от диких животных, отмечают, что почувствовали уменьшение количества посетителей.

Зато опыт западных стран показывает, что цирк может быть вполне успешным и без животных. Частичный или полный запрет на их использование введен уже в 27 европейских странах.

Немецкий цирк Roncalli, заменил их голограммами. Команда из 15 программистов и техников в течение двух лет разрабатывали технические возможности для того, чтобы на манеже появились трехмерные голограммы животных. На это ушло 300 тыс. евро.

Американка Кейтлин МакКоннелл открыла клинику для белок в штате Техас. На это ее вдохновила история, которая произошла с ней в 2016 году. Тогда подруга Кейтлин принесла ей раненую белку, которую нашла на тротуаре.