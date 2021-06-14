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понедельник, 14 июня 2021 17:12

Киевский центр вакцинации не будет работать на выходных

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Киевский центр вакцинации не будет работать на выходных
Киевляне смогут получить прививку 17 или 18 июня. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В эти выходные, 19 и 20 июня, киевский центр вакцинации на базе МВЦ не будет работать. Сделать Covid-прививки желающие смогут 17 или 18 июня.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, пишет "Киев. Мedia".

"Мы хотим сделать небольшой перерыв для наших медиков, которые будут отмечать свой профессиональный день. Поэтому Центр вакцинации в МВЦ будет работать в четверг и пятницу", - пояснила Старостенко.

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Она напомнила, что в центр вакцинации можно прийти и в формате "живой" очереди.

"В этот четверг и пятницу можно прийти и тем, кто записался в очередь в приложении "Дія", но по каким-то причинам еще не имеет приглашения", - рассказала Старостенко.

9 июня в Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в МВЦ через сервис Helsi.me. Чтобы записаться на Covid-прививку, нужно зайти на сайт helsi.me и выбрать день и время. Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении, которое нужно показать при входе в центр вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

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