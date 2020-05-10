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Киевский ботсад им. Гришко открывается для посетителей

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Киевский ботсад им. Гришко открывается для посетителей
Ботсад открывается после карантина. Фото: Planet of Hotels

Национальный ботанический сад им. Гришко откроется в понедельник, 11 мая.

"Есть долгожданная новость. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая 2020 начать снятие первых ограничений и перейти к концепции адаптивного карантина. В частности, Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабинета Министров в понедельник 4 мая сообщил, что с 11 мая 2020 будут открыты для посещений парки, скверы, зоны отдыха", - сообщается на Facebook странице ботсада.

При этом руководство сада просит соблюдать следующие правила:

Находиться на территории ботанического сада разрешено в группах не более трех человек.

Запрещено проводить на территории ботанического сада любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии.

Запрещено пребывание детей и взрослых посетителей в пределах детской площадки.

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Кроме того в ботсаду напоминают об общих запретах. Нельзя:

срывать или повреждать растения;

ходить по газонам и цветниках;

засорять территорию ботанического сада;

устраивать пикники, разводить костры;

ездить на велосипедах, самокатах и пользоваться другим спортивным орудием;

портить заборы, информационные щиты, охранные знаки, указатели;

выгуливать собак и других животных.

Ранее сообщалось, что в столичном ботаническом саду имени Гришко зацвели ранние сорта сирени. Цветут также поздние магнолии и форзиции, распустились сакуры, черемухи, "приготовились" свечи на каштанах.

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