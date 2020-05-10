Киевский ботсад им. Гришко открывается для посетителей

Национальный ботанический сад им. Гришко откроется в понедельник, 11 мая.
"Есть долгожданная новость. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая 2020 начать снятие первых ограничений и перейти к концепции адаптивного карантина. В частности, Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабинета Министров в понедельник 4 мая сообщил, что с 11 мая 2020 будут открыты для посещений парки, скверы, зоны отдыха", - сообщается на Facebook странице ботсада.
При этом руководство сада просит соблюдать следующие правила:
Находиться на территории ботанического сада разрешено в группах не более трех человек.
Запрещено проводить на территории ботанического сада любые групповые мероприятия и события, в т. ч. экскурсии.
Запрещено пребывание детей и взрослых посетителей в пределах детской площадки.
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Кроме того в ботсаду напоминают об общих запретах. Нельзя:
срывать или повреждать растения;
ходить по газонам и цветниках;
засорять территорию ботанического сада;
устраивать пикники, разводить костры;
ездить на велосипедах, самокатах и пользоваться другим спортивным орудием;
портить заборы, информационные щиты, охранные знаки, указатели;
выгуливать собак и других животных.
Ранее сообщалось, что в столичном ботаническом саду имени Гришко зацвели ранние сорта сирени. Цветут также поздние магнолии и форзиции, распустились сакуры, черемухи, "приготовились" свечи на каштанах.
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