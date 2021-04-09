Киевский балкон превратили в "саркофаг" для египетского бога

Ночью на балконе Киева заметили загадочную скульптуру Фото: pixabay.com

В Киеве на балконе одной из жилых многоэтажек киевлянин Дмитрий Филипенко заметил странную фигуру.

Ее фото распространили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Фигура напоминает саркофаг со скульптурой древнеегипетского бога.

На фото видно, что находка занимает почти всю площадь балкона. Ее удалось сфотографировать днем и ночью.

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В Киеве на Андреевском спуске без ведома горожан установили памятник писателю Николаю Гоголю. Никаких анонсов, обсуждений и конкурсов по установлению памятника не было. Фигура создана скульптором Борисом Довганем в 2008 году