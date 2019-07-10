Киевская ОГА получила нового руководителя

Председателем Киевской ОГА стал Михаил Бно-Айриян. Фото: www.unn.com.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской областной государственной администрации. Им стал Михаил Бно-Айриян.

О назначении Зеленский сообщил во время брифинга в Борисполе. Одновременно президент дал Бно-Айриян удостоверения - пишут УНН.

"Хочу Михаила БНО-Айрияна вам представить, нового руководителя Киевской области. Можно поаплодировать - новый человек, это профессиональный специалист, настоящий менеджер", - заявил Зеленский.

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Бно-Айриян родился в 1984 году в Баку, учился в львовской школе и Киевском университете им. Шевченко по специальности "международные экономические отношения", а также в российском МГИМО ( "международный нефтегазовый бизнес").

В 2012 году учился госуправления по программе МИД Сингапура.

Работал в посольстве Украины в РФ в 2009-2011 годах, отвечая за двустороннее сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса. В 2011-2013 годах был советником главы МИД Константина Грищенко со странами Ближнего Востока, Африки и СНГ.

После победы Майдана работал во главе департамента стратегического планирования и евроинтеграции в Минэнерго. С 2016-го - в Укрэнерго, где дошел до должности заместителя директора по коммуникациям и международного сотрудничества.

На должность председателя Ивано-Франковской ОГА президент Украины Владимир Зеленский назначит Дениса Шмыгаля.