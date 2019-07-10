Киевская ОГА получила нового руководителя

 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 657
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 405
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 576
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 333
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1350
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 468
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1305
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 657
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3069
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
4
8
4
4
Киевлянин бросился с балкона с прощальной запиской
Киевлянин бросился с балкона с прощальной запиской
В подземном переходе нарисовали гигантский мурал
В подземном переходе нарисовали гигантский мурал
Военный внедорожник раздавил легковушку с ребенком в салоне
Военный внедорожник раздавил легковушку с ребенком в салоне
Разъяренный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по товарищах
Разъяренный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по товарищах
Начали устанавливать опоры Шулявского моста
Начали устанавливать опоры Шулявского моста
Видео
Все видео
Испытали судьбу: подростки лазили по мосту над проезжей частью в Киеве
Испытали судьбу: подростки лазили по мосту над проезжей частью в Киеве
В столице загорелась маршрутка с людьми
В столице загорелась маршрутка с людьми
В Киеве прицеп фуры расплющил голову водителя
В Киеве прицеп фуры расплющил голову водителя
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 468
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2178
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 675
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1836
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1908
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 999
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 12:31

Киевская ОГА получила нового руководителя

  Комментировать
Киевская ОГА получила нового руководителя
Председателем Киевской ОГА стал Михаил Бно-Айриян. Фото: www.unn.com.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской областной государственной администрации. Им стал Михаил Бно-Айриян.

О назначении Зеленский сообщил во время брифинга в Борисполе. Одновременно президент дал Бно-Айриян удостоверения - пишут УНН.

"Хочу Михаила БНО-Айрияна вам представить, нового руководителя Киевской области. Можно поаплодировать - новый человек, это профессиональный специалист, настоящий менеджер", - заявил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский уволил троих руководителей столичных районов

Бно-Айриян родился в 1984 году в Баку, учился в львовской школе и Киевском университете им. Шевченко по специальности "международные экономические отношения", а также в российском МГИМО ( "международный нефтегазовый бизнес").

В 2012 году учился госуправления по программе МИД Сингапура.

Работал в посольстве Украины в РФ в 2009-2011 годах, отвечая за двустороннее сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса. В 2011-2013 годах был советником главы МИД Константина Грищенко со странами Ближнего Востока, Африки и СНГ.

После победы Майдана работал во главе департамента стратегического планирования и евроинтеграции в Минэнерго. С 2016-го - в Укрэнерго, где дошел до должности заместителя директора по коммуникациям и международного сотрудничества.

На должность председателя Ивано-Франковской ОГА президент Украины Владимир Зеленский назначит Дениса Шмыгаля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевская ОГА получила нового руководителя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 41278
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 37383
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 3 Просмотров: 29208
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 16587
&quot;Не в партию вступил&quot; - Притула поделился снимками из больницы после операции
"Не в партию вступил" - Притула поделился снимками из больницы после операции
3
 Просмотров: 14707
Новости Киева
Испытали судьбу: подростки лазили по мосту над проезжей частью в Киеве
Испытали судьбу: подростки лазили по мосту над проезжей частью в Киеве
 Просмотров: 531
Киевлянин бросился с балкона с прощальной запиской
Киевлянин бросился с балкона с прощальной запиской
5
 Просмотров: 1224
Группа ICU открыла в Киеве первый офис обслуживания клиентов-физических лиц
Группа ICU открыла в Киеве первый офис обслуживания клиентов-физических лиц Просмотров: 63
В столице загорелась маршрутка с людьми
В столице загорелась маршрутка с людьми
 Просмотров: 855
Двое военных погибли в аварии
Двое военных погибли в аварии Просмотров: 369
Больше всего комментируют
15
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
13
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
8
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
5
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
Голосов: 5306
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua