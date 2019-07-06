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суббота, 06 июля 2019 14:26

Зеленский назвал нового председателя Ивано-Франковской ОГА

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Зеленский назвал нового председателя Ивано-Франковской ОГА
Председателем ОГА стал Денис Шмыгаль. Фото: censor.net.ua

На должность председателя Ивано-Франковской ОГА президент Украины Владимир Зеленский назначит Дениса Шмыгаля.

Он был одним из кандидатов на пост председателя Львовской областной государственной администрации, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим его председателем Ивано-Франковской области. Мы решили, но нет указа", - сказал Зеленский в субботу во время представления новоназначенного председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского.

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Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. В январе 2018 года он стал директором Бурштынской ТЭС. До этого был главой департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

Обязанности председателя СБУ выполняет коллега Владимира Зеленского с "Кварталом 95" Иван Баканов. 27 июня Зеленский назначил Руслана Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

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