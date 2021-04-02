Киевская область вводит жесткий карантин

В Киевской области ужесточают карантин. Фото: pixabay.com

С 5 по 9 апреля в Киевской области усиливают карантин из-за стремительного распространения коронавируса.

Решение приняли по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Все рекомендации о введении дополнительных противоэпидемических норм внесены в протокол внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Им будут руководствоваться органы местного самоуправления. Подчеркиваю: каждая община должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории" , - отметил Володин.

Комиссия рекомендует:

- руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей;

- приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

- позволить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больные Covid просятся в больницы, чтобы не задохнуться

- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;

- проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок.

Володин добавил, что показатели заболеваемости в регионе очень разные. Много случаев заражения регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве также усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта.