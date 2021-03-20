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суббота, 20 марта 2021 17:58

Киевом прошло шествие Covid-скептиков в костюмах Ку-клукс-клана
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В Киеве прошло шествие Covid-скептиков.
Фото: Сергей Тертышник
В Киеве прошло шествие Covid-скептиков.
В Киеве прошло шествие Covid-скептиков.
В Киеве прошло шествие Covid-скептиков.

В Киеве на акции протеста вышли люди, которые выступают против вакцинации и коронавирусных ограничений. Они считают, что никакого Covid-19 не существует.

Фото с митинга появились в Facebook.

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Большинство демонстрантов были без защитных масок. Во главе митингующих шел человек в костюме Ку-клукс-клана.

Covid-критиков заметили возле парка Тараса Шевченко и на Михайловской площади. На их брошюрах было написано, что они выступают против "введения 5G, как вредной для здоровья технологии". Также на плакатах были надписи "Stop вакцинации", "Вакцинация = геноцид народа".

Также на Михайловской площади установили телевизор, в котором "говорит какой-то англоязычный деятель и рассказывает о вреде вакцин против коронавируса".

6 мировых производителей вакцин от коронавируса будут поставлять свои препараты в Украине.

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